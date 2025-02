NiPoGi AK1 Plus: a questo prezzo, il Mini PC è quasi regalato

NiPoGi AK1 Plus è in forte sconto su Amazon. Il Mini PC sta nel palmo di una mano, ma nonostante questo è in grado di offrire prestazioni adatte anche alla produttività. Non lasciarti sfuggire l’offerta sull’e-commerce che lo rende più conveniente che mai. È molto piccolo (12,8×12,8×5,2 centimetri) e leggero (391 grammi). Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

Le specifiche di NiPoGi AK1 Plus, il Mini PC

Ha in dotazione il processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB). Per quanto riguarda invece la connettività possibile contare sui moduli Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet. Il case integra poi tre porte USB 3.0, due USB 2.0, il jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K. L’immagine allegata qui sotto nel mostra il design da vicino. Scopri di più nella descrizione completa.

Al prezzo di soli 139 euro puoi mettere sulla tua scrivania NiPoGi AK1 Plus, il Mini PC che ti affiancherà in ogni attività quotidiana. Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto è automatico. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, ti consigliamo di approfittarne ora se sei interessato.

Se lo ordini subito, lo riceverai già entro domani con la consegna gratuita. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce gli assegnano un voto medio pari a 4,5/5.