Il nuovo Mini PC di NiPoGi a -50%: super coupon Amazon

Arrivato da poche settimane nel catalogo di Amazon, NiPoGi AK2 PLUS è già in sconto a metà prezzo. Le sue caratteristiche lo rendono la scelta ideale per chi vuole un Mini PC da destinare alla produttività, allo studio o all’intrattenimento. Oggi è sufficiente attivare il coupon dedicato per risparmiare il 50% sulla spesa.

Mini PC in sconto: l’affare NiPoGi AK2 PLUS

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: processore Intel N100 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet, due uscite video HDMI 2.0 per il collegamento simultaneo a due monitor con risoluzione massima 4K, quattro porte USB 3.0 e 2.0, jack audio. Il sistema operativo è preinstallato con supporto a Linux per chi lo preferisce. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

NiPoGi AK2 PLUS può essere acquistato oggi al prezzo finale di soli 199 euro, con un risparmio del 50% sul listino ufficiale, grazie al coupon dedicato da attivare. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione: il consiglio rivolto a chi è interessato a comprare il Mini PC è di non perdere tempo e approfittarne subito. Nella confezione è incluso il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Chi sceglie di effettuare ora l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita e consegna a domicilio gestita dalla logistica di Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer completo di tutto ciò che serve per lavoro, studio e tempo libero, racchiuso in un design davvero compatto.

