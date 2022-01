NiPoGi AM02: Mini PC AMD con supporto a 64GB di RAM a meno di 300 euro

Quello che ti proponiamo oggi è un interessante Mini PC caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. Si tratta del NiPoGi AM02, un computer equipaggiato con processore AMD estremamente versatile, pensato per il lavoro d’ufficio, ma capace di adattarsi a qualsiasi attività. È possibile aggiornarlo a Windows 11, disponibile a meno di 300 euro su Amazon toccando il suo minimo storico.

Mini PC NiPoGi AM02: caratteristiche tecniche

Il design è ben realizzato, con uno scheletro completamente in metallo ed un sistema di raffreddamento intelligente che lo rendono estremamente compatto e leggero. Al suo interno ospita un processore AMD Athlon 300U dual-core con 4 thread e una frequenza massima di 3,3GHz. Non manca una scheda video integrata Radeon Vega 3 che consente anche qualche leggera sessione di gaming che, considerato il prezzo, è senza dubbio una gradita aggiunta. La CPU è supportata da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB per l’archiviazione. Molto interessante la possibilità di aggiornare la RAM fino ad addirittura 64GB su una configurazione dual channel. Per quanto riguarda la memoria di massa, è possibile sostituire l’SSD preinstallato con un NVMe fino a 2TB. Si tratta di una configurazione sorprendente tenendo conto della fascia di prezzo in cui va a collocarsi, con una possibilità di espansione praticamente impareggiabile.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB Type-A sono quattro di cui ben tre con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca, naturalmente, la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere la massima velocità e stabilità della rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili reti wireless che comprendono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Nel complesso un dispositivo decisamente efficiente, con un’ottima gestione energetica, e dalle prestazioni consistenti.

Grazie ad un coupon di 50 euro attivabile direttamente dalla pagina, il NiPoGi AM02 può essere acquistato su Amazon a soli 299,90 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.