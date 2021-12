NiPoGi Business Compact: il Mini PC professionale in offerta

Quello che ti riportiamo oggi è un Mini PC tra i migliori per rapporto prezzo/prestazioni proposto da Amazon ad un prezzo incredibile. Si tratta del NiPoGi Business Compact PC, un computer equipaggiato con processore Intel aggiornabile a Windows 11 dalle grandi potenzialità in ambito produttivo a soli 229 euro su Amazon.

Mini PC NiPoGi Business Compact: caratteristiche tecniche

Il processore di cui sopra è un Intel Celeron J4125 quad-core capace di raggiungere una frequenza di 2,7GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD M.2 da 256GB per l’archiviazione dei dati, naturalmente espandibili. Non manca, infatti, la possibilità di sostituire l’SSD o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma con prestazioni davvero ottime per le attività quotidiane. Una soluzione perfetta per l’ufficio, grazie alla capacità di gestire in maniera rapida e fluida il pacchetto Office. Naturalmente, si adatta perfettamente all’ambiente domestico per chi desidera un computer efficace e con un ingombro ridotto al minimo indispensabile. Non manca, infatti, il supporto Vesa per fissare il computer direttamente al monitor. Una perfetta soluzione che unisce la praticità di un media center per i contenuti multimediali, anche in streaming, con l’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Questo consente sia di collegare ulteriori periferiche di input, sia di avere porte per backup e trasferimenti rapidi. Le uscite audio/video sono tre, di cui due HDMI e una VGA, e consentono di gestire 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie al collegamento via cavo in caso di rete fissa. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 21%, il NiPoGi Business Compact PC può essere acquistato su Amazon per soli 229,40 euro per un risparmio di ben 60,50 euro sul prezzo di listino.