NiPoGi CK10 è il Mini PC che stai cercando (coupon -70€)

Compatto, elegante, potente e soprattutto versatile: oggi in forte sconto su Amazon, NiPoGi CK10 è l’affare del giorno per mettere sulla scrivania un Mini PC adatto alla produttività, ma non solo, anche alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Ha in dotazione un comparto hardware evoluto, con ben 32 GB di RAM per gestire ogni compito con disinvoltura e un’unità SSD veloce da ben 1 TB preinstallata per archiviare dati senza mai doversi preoccupare dello spazio residuo.

NiPoGi CK10: le caratteristiche del Mini PC

Il design è molto compatto: l’ingombro è ridotto a 13,7×12,6x 5 centimetri e il peso si attesta a 470 grammi, così da poter essere all’occorrenza trasportato facilmente e collegato a qualsiasi monitor o televisore, dando subito vita a una postazione desktop completa. Di seguito sono riportate le specifiche tecniche principali, altre informazioni si trovano nella pagina dedicata.

Processore Ιntel Core i5-12450H con GPU Intel UHD Graphics;

32 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 1 TB (espandibile);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.2 Type-A, una USB-C e jack audio;

due uscite video HDMI e una VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Per sbloccare lo sconto di 70 euro ti basta attivare il coupon che trovi su Amazon. In questo modo, potrai acquistare il Mini PC di NiPoGi (modello CK10) al prezzo finale di 389 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche.

È spedito dall’e-commerce senza intermediari e, se lo ordini adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro un paio di giorni. C’è anche la consegna gratuita.