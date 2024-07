NiPoGi CK10: Mini PC con Intel Core, 16/512GB a -100€ (coupon)

Non devi far altro che attivare il coupon su Amazon disponibile in questo momento per mettere NiPoGi CK10 sulla tua scrivania. È il Mini PC con caratteristiche adatte alla produttività, che racchiude un comparto hardware di alto profilo in un case compatto e dal look originale. Dai un’occhiata alla promozione in corso.

Mini PC in offerta: NiPoGi CK10 a -100€

Di seguito l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Supporta il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con risoluzione 4K. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Processore Intel Core i5-12450Hc con GPU Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

unità SSD NVMe da 512 GB (espansibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

quattro porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, due uscite video HDMI e una VGA, jack audio.

Per acquistare il Mini PC di NiPoGi (modello CK10) nella configurazione appena descritta, oggi ti bastano solo 329 euro, grazie all’offerta su Amazon. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato. Inoltre, se decidi di comprarne due, puoi ottenere un ulteriore -5% sulla spesa totale applicando il codice promozionale D4IUNVCW che trovi sull’e-commerce.

Le dimensioni sono 13,7×12,6×5 centimetri, il peso si attesta a soli 470 grammi. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. C’è anche la spedizione gratuita con la consegna gestita da Amazon e assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine.