NiPoGi Mini PC Stick: meno di 170 euro aggiornabile a Windows 11

Se sei alla ricerca di un Mini PC estremamente compatto, ma dalle buone prestazioni e soprattutto accessibile, abbiamo un’ottima offerta da proporti. Si tratta del NiPoGi Mini PC Stick, un computer dalle dimensioni di poco superiori ad una pendrive aggiornabile a Windows 11, che oggi tocca il suo minimo storico a soli 170 euro su Amazon.

NiPoGi Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Il computer ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo di effettuare l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile. A supportarla ci pensano 6GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione. Chiaramente si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale. Tuttavia, è una soluzione decisamente efficiente per le attività quotidiane e il lavoro d’ufficio. Il pacchetto Office viene gestito in maniera agevole e la navigazione risulta assolutamente fluida. Una soluzione perfetta anche come media center per fruire dei contenuti multimediali e dei servizi in streaming come Netflix, Prime Video o Disney+. Nel complesso, quindi, un dispositivo decisamente versatile e, soprattutto, estremamente comodo da portare con sé anche nel taschino della giacca.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla, a partire dalle due porte USB di tipo A. Entrambe sfruttano la specifica USB 3.0 ad alta velocità, che consente eventualmente di espandere lo spazio di archiviazione attraverso HDD/SSD esterni o una semplice pendrive. Il connettore HDMI consente di collegare il computer direttamente alla porta su TV o monitor, rendendo l’ingombro praticamente nullo una volta installato, con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Interessante la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN, nonostante le dimensioni, che garantisce la massima velocità e stabilità della rete attraverso il collegamento via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 17%, che si somma ad un coupon di ben 30 euro, il NiPoGi Mini PC Stick può essere acquistato su Amazon a soli 169,90 euro per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.