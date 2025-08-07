Wallpaper Microsoft del 50° anniversario, download gratis

Per mesi è stato il sogno proibito di chi colleziona sfondi: quella versione dorata di Bloom che Microsoft riservava esclusivamente ai possessori del Surface Laptop edizione 50° anniversario. Finalmente ora è disponibile per tutti.

Microsoft 50° anniversario: il wallpaper esclusivo ora scaricabile

Il wallpaper del 50° anniversario non era uno sfondo qualunque. Era la variante scura del classico Bloom di Windows 11 impreziosita da riflessi dorati. Chi possedeva il Surface Laptop commemorativo poteva sfoggiare questo sfondo unico, mentre milioni di altri utenti Windows dovevano accontentarsi delle versioni standard.

Ora il wallpaper esclusivo è finalmente disponibile per tutti alla massima risoluzione. Dopo aver venduto abbastanza Surface Laptop commemorativi, Microsoft può permettersi di “regalare” l’esclusiva senza danneggiare le vendite dell’hardware speciale.

Questo wallpaper non è stato progettato per qualsiasi schermo. I riflessi dorati su sfondo nero sono pensati specificamente per display OLED e miniLED, dove i neri profondi e i colori vividi possono rendere giustizia ai dettagli luminosi.

Su un vecchio monitor LCD, quei riflessi dorati potrebbero apparire sbiaditi. Su un OLED di qualità, diventano gioielli che emergono dall’oscurità assoluta. È il primo wallpaper di Microsoft che ammette apertamente di essere snob riguardo alla tecnologia dello schermo.

La collezione che non finisce mai

Il wallpaper del 50° anniversario si aggiunge a una collezione già vasta di varianti Bloom: versioni chiare e scure, edizioni per Copilot+ PC, Windows 365, Windows 365 Link, e persino il recente “Smurface Laptop” (sì, quello con i Puffi). Microsoft ha trasformato un singolo concept in un universo di varianti. Invece di creare sfondi completamente nuovi, Microsoft declina lo stesso tema in infinite variazioni, creando l’illusione di novità mantenendo la coerenza del brand.