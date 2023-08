Come vedere Nizza-Fiorentina in diretta streaming

Nizza-Fiorentina è un importante test per la squadra di Italiano, in vista della ripresa della Serie A ormai quasi dietro l’angolo, soprattutto dopo aver ottenuto la certezza di poter prender parte alla prossima Conference League (in conseguenza all’esclusione della Juventus). Si parte alle ore 14:00 di domenica 6 agosto ed è possibile vederla in streaming su DAZN.

Sela Cup: guarda Nizza-Fiorentina in streaming

L’incontro è valido per la Sela Cup, il torneo estivo che ha già visto i viola scendere in campo contro il Newcastle di Tonali. L’altra squadra impegnata in questo quadrangolare è il Villarreal. Sarà interessante capire come i nuovi arrivi del mercato, fra tutti Parisi, Infantino e Arthur, troveranno posto nella rosa. Dall’altra parte, occhio alla velocità esplosiva di Boga che conosciamo bene, appena ceduto dall’Atalanta.

I tifosi e gli appassionati del calcio internazionale possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN, La piattaforma ha scelto la voce di Gabriele Giustiniani per la telecronaca.

Diamo dunque uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Farioli e Italiano, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Nizza (3-4-1-2): Schmeichel, Todibo, Dante, Ndayishimiye, Lotomba, Thuram, Sanson, Bard, Boga, Laborde, Moffi;

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini, Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikoné, Castrovilli, Brekalo, Cabral.

Il favore dei pronostici non può che pendere dalla parte dei toscani, ma attenzione alle incognite dei match estivi, soprattutto in relazione allo stato di forma viziato dal carico di lavoro della preparazione. I francesi hanno chiuso l’ultima stagione di Ligue 1 al nono posto, finendo esclusi dalle prossime coppe europee.

