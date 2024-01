No Activity: Niente da Segnalare, guarda la serie in streaming

La nuova serie No Activity: Niente da Segnalare è in streaming su Prime Video. Per guardare subito tutti i sei episodi che compongono la prima stagione, dalla durata pari a circa 30 minuti ciascuno, è sufficiente un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Appena uscito, il contenuto è già al numero 1 della classifica di quelli di maggior successo in Italia.

Senza anticipare troppo, per non rovinare la visione, scriviamo solo che tra i protagonisti ci sono due poliziotti rinchiusi in una volante e pronti a fare un blitz, due operatrici della sala di controllo e due criminali in attesa di un carico che non arriva mai. Ecco la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale che introduce la storia.

Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti a un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Nel frattempo… No Activity: Niente da Segnalare !

Si tratta di un riadattamento di una serie australiana che mischia comicità e paradossi. Fanno parte del cast di attori nomi importanti del panorama italiano come Diego Abatantuono, Francesco Pannofino, Maccio Capatonda, Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo, Alessandro Tiberi, Tommaso Ragno e Davide Calgaro. Ci sono anche i cameo di Marcella Bella e Lorella Cuccarini.

Come anticipato, No Activity: Niente da Segnalare è ora in streaming su Prime Video. Chi non ha un abbonamento ad Amazon Prime attivo può iniziare la prova gratuita ottenendo così l’accesso a tutti i vantaggi offerti dalla sottoscrizione per un periodo di 30 giorni, senza alcuna spesa e con la possibilità di annullare il rinnovo prima della scadenza.

