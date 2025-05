Nobara Linux 42 disponibile al download: tutti i cambiamenti

Gli sviluppatori hanno da poco rilasciato Nobara Linux 42, un aggiornamento completamente rinnovato e ottimizzato per il gioco e la creazione di contenuti. A partire da questa versione, la distribuzione Linux passerà a un rilascio di tipo rolling-release, che permette di garantire l’applicazione di aggiornamenti importanti in maniera costante, senza la necessità di reinstallare il sistema operativo.

Nobara Linux 42: la distribuzione Linux ottimizza il gioco e la creazione dei contenuti

Nobara Linux 42 cambia innanzitutto il browser predefinito, che diventa ora Brave Browser come browser predefinito. Questa decisione è stata presa dopo aver riscontrato problemi con altre alternative: i browser basati su Firefox, ad esempio, causavano crash della GPU durante la riproduzione di video brevi con VRR (Variable Refresh Rate) attivo, mentre Chromium e Vivaldi mostravano instabilità su Google Meet con l’accelerazione hardware abilitata. Per garantire un’esperienza di navigazione fluida e attenta alla privacy, la nuova versione di Nobara configura Brave con una politica personalizzata che disattiva funzionalità come Brave Rewards, Brave Wallet, Brave VPN e l’integrazione con Tor, mantenendo però il DNS-over-HTTPS in modalità automatica. Gli utenti che desiderano utilizzare queste funzionalità possono naturalmente riattivarle manualmente dalle impostazioni.

È stato poi rimosso dal desktop e dalla barra dei preferiti il gestore grafico dei pacchetti, pur mantenendolo disponibile per gli utenti più esperti. Per i nuovi utenti, Nobara Linux 42 introduce Flatpost, un’interfaccia GTK sviluppata internamente, che semplifica l’installazione, la rimozione, l’aggiornamento e la gestione dei permessi per i Flatpak, indipendentemente dall’ambiente desktop utilizzato (GNOME, KDE, Hyprland, Labwc e altri). Integra inoltre un sistema di controllo dei permessi simile a Flatseal, offrendo un’esperienza uniforme e intuitiva.

Le altre novità della nuova versione di Nobara riguardano l’interfaccia del gestore dei driver, la quale è stata rinnovata per permettere agli utenti di passare facilmente tra le versioni standard e Git di Vulkan per Mesa, o di scegliere tra le versioni stabili, beta o sperimentali di NVIDIA, senza dover ricorrere al terminale. La versione 25.1 di Mesa include patch aggiuntive per migliorare le sessioni Wine su Wayland e supportare i nuovi titoli.

Nobara Linux 42 rinnova i componenti introducendo GNOME 48, KDE Plasma 6.3.4, il kernel Linux 6.14.6, Mesa 25.1 (con patch) e i driver NVIDIA 575.144. La nuova versione è disponibile nelle edizioni:

Official: Versione KDE con tema personalizzato Nobara.

GNOME: GNOME puro, senza modifiche.

KDE: KDE puro, senza personalizzazioni.

Steam-HTPC: Ottimizzata per HTPC, con un’interfaccia simile a Steam Deck, basata su KDE.

Steam-Handheld: Pensata per dispositivi portatili, con estetica Steam Deck, basata su KDE.

Tutti i dettagli sono stati elencati nell’annuncio ufficiale, mentre la nuova versione è scaricabile dalla relativa sezione del sito dedicato.