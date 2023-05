Nokia 110, il telefono cellulare per esigenze di base: ti bastano 32€

Se stai cercando un telefono cellulare semplice, affidabile e conveniente, non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare il Nokia 110 su Amazon a soli 32,50 euro. Questo prodotto è ideale per chi vuole un dispositivo pratico e funzionale, senza rinunciare alla qualità del marchio Nokia.

Nokia 110: il cellulare dual SIM vintage ma efficiente

Nokia 110 è dunque un telefono cellulare dual sim, con display a colori da 1.77 pollici, fotocamera posteriore VGA e torcia LED integrata. Ha un design moderno e resistente, realizzato in policarbonato sagomato per adattarsi al palmo della mano. La batteria di lunga durata ti permette di divertirti tutto il giorno, e anche di più, con il lettore MP3, la radio FM e i giochi preinstallati, tra cui il classico Snake.

Il sistema operativo è legato alla Serie 30+, che offre una interfaccia intuitiva e facile da usare. Puoi espandere la memoria interna con una microSD fino a 32 GB, per salvare tutti i tuoi contatti, foto e musica. Inoltre, puoi goderti le chiamate vocali in HD grazie alla rete 4G.

Insomma, se hai bisogno di un cellulare semplice per il lavoro o per altre piccole esigenze, o da regalare a un bambino o ad una persona anziana, il Nokia 110 è semplicemente perfetto. Oggi su Amazon ti bastano 32 euro per acquistarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.