Nokia 3.4: ottimo regalo per la Festa del Papà

In occasione della Festa del Papà, HMD Global ha ridotto i prezzi di alcuni smartphone. Una delle migliori offerte è quella per il Nokia 3.4 che può essere acquistato su Amazon al prezzo di 139,00 euro. Tra le caratteristiche più interessante ci sono l’ampio schermo e l’elevata autonomia. Ovviamente viene garantito l’aggiornamento del sistema operativo per due anni.

Nokia 3.4: grande schermo, piccolo prezzo

Il Nokia 3.4 possiede una scocca posteriore in nano texture 3D e uno schermo da 6,39 pollici con risoluzione HD+. L’ampia area di visualizzazione può essere sfruttata per navigare su Internet e leggere documenti senza affaticare la vista, ingrandendo la dimensione dei caratteri.

Nell’angolo superiore sinistro c’è un foro per la fotocamera frontale da 8 megapixel. Per quelle posteriori sono stati invece scelti sensori da 13, 5 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 460, 3 GB di RAM e 32 GB, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono anche presenti il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 10. Il produttore finlandese promette almeno due aggiornamenti (quindi Android 11 e 12) e patch di sicurezza per tre anni.

Il Nokia 3.4 nella colorazione blu è disponibile su Amazon al prezzo di 139,00 euro, invece di 179,99 euro (sconto del 23%).