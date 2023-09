Nokia C12: smartphone economico a soli 87€ su Amazon

Hai bisogno di uno smartphone affidabile a basso costo? Il Nokia C12 è la risposta a tutte le tue esigenze di comunicazione e intrattenimento e ora puoi ottenerlo a soli 87,70 euro su Amazon, risparmiando il 16% sul prezzo di listino.

Nokia C12: lo smartphone economico che cercavi

Il Nokia C12 va oltre con la sua memoria RAM dinamica. Quando hai bisogno di un boost di prestazioni, il telefono può convertire autonomamente 2GB di memoria dati in 2GB di RAM virtuale. In questo modo le tue app si apriranno in un baleno e potrai passare da un compito all’altro senza intoppi.

La fotocamera posteriore da 8MP è pronta a catturare i tuoi momenti migliori e il flash LED garantisce scatti chiari anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore da 5MP è perfetta per selfie e videochiamate. Cattura e condividi i tuoi ricordi in modo semplice e veloce.

Il Nokia C12 è alimentato da Android 12 Go Edition, un sistema operativo pulito progettato per offrire prestazioni fluide senza app preinstallate ingombranti. Hai più spazio per le tue app e i tuoi contenuti preferiti e il sistema operativo è sempre aggiornato con le ultime funzionalità di sicurezza.

Grazie al processore Octa-Core, ai 2GB di RAM e ai 64GB di memoria interna, avrai prestazioni affidabili per le tue attività quotidiane. Inoltre, puoi espandere la memoria con una scheda MicroSD fino a 256GB per archiviare tutti i tuoi dati, foto e video.

La batteria da 3000mAh del Nokia C12 è ottimizzata per offrire ore di conversazione ininterrotta e settimane di standby. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata.

Se stai cercando uno smartphone economico che offre prestazioni eccellenti, il Nokia C12 è la scelta perfetta. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e ottieni il tuo Nokia C12 oggi stesso per soli 87,70 euro invece di 104. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di valore.

