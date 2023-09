Nokia C21 Plus: fantastico smartphone economico in OFFERTA (89€)

Per le piccole esigenze, o per avere un secondo telefono in grado di sostenere comunque le principali funzioni, questo Nokia C21 Plus è la soluzione perfetta. E oggi, grazie all’offerta presente su Amazon, puoi acquistarlo a soli 89 euro. Un prezzo ridicolo per il valore di un telefono comunque sorprendente.

Nokia C21 Plus in offerta: la scheda tecnica

Nokia C21 Plus incarna l’eleganza nordica che il marchio Nokia è noto per offrire. Con una costruzione robusta, questo smartphone è progettato per durare nel tempo. La qualità costruttiva è evidente non appena lo prendi in mano, con una sensazione solida e affidabile.

Una delle caratteristiche eccezionali del Nokia C21 Plus è, non a caso, la sua batteria da 4000 mAh. Questa potente batteria ti permette di utilizzare il telefono per 2-3 giorni con una sola ricarica. Quindi, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria quando sei in giro.

Il Nokia C21 Plus è dotato di una doppia fotocamera con tecnologia HDR. La fotocamera posteriore da 13 MP ti consente di catturare i momenti migliori della tua vita con dettagli sorprendenti. La fotocamera anteriore da 5 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

Con Android 11 Go Edition, il Nokia C21 Plus offre prestazioni fluide e ottimizzate. Questa versione di Android è progettata per funzionare in modo efficiente anche su dispositivi con specifiche più leggere. Ciò significa che puoi goderti un’esperienza Android pulita senza rallentamenti o interruzioni.

Con un processore Octa-Core, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, il Nokia C21 Plus offre prestazioni affidabili per le tue esigenze quotidiane. Inoltre, puoi espandere la memoria con una scheda MicroSD fino a 256 GB per avere ancora più spazio per le tue app e i tuoi contenuti.

Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone Nokia che ti offre stile, durata della batteria eccezionale e prestazioni affidabili. Acquista oggi il Nokia C21 Plus a soli 89,99 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.