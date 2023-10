Nokia C21 Plus: smartphone economico a PREZZO TOP con le offerte Prime (-11%)

La Festa delle Offerte Prime ti regala l’occasione di mettere le mani su Nokia C21 Plus, uno smartphone economico completo di tutte le funzioni che fino alla mezzanotte di oggi ti porti a casa a soli 79,99 euro. Per accedere allo sconto devi essere un abbonato Amazon Prime: nel caso non lo fossi, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

Nokia C21 Plus in offerta: la scheda tecnica

Il Nokia C21 Plus combina eleganza e robustezza in un unico dispositivo. La sua costruzione solida ti dà la sicurezza che resistirà alle sfide quotidiane. Inoltre, puoi goderti la tranquillità di avere 2 anni di aggiornamenti trimestrali di sicurezza, come da standard Nokia. Questo significa che il tuo telefono sarà costantemente protetto da minacce esterne.

Il Nokia C21 Plus è dotato di una doppia fotocamera che offre straordinarie prestazioni fotografiche. La fotocamera posteriore da 13 MP ti permette di catturare i momenti migliori della tua vita con dettagli nitidi e colori vividi. Inoltre, le modalità panorama e ritratto aggiungono versatilità alle tue foto. La fotocamera anteriore da 5 MP è perfetta per selfie di qualità.

Il telefono esegue Android 11 Go Edition, il che significa un sistema operativo pulito e reattivo. Con app precaricate minime, hai più spazio per le app e i contenuti che ami. Questo si traduce in prestazioni fluide e un’esperienza utente ottimale.

Con un processore Octa-Core, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile con MicroSD fino a 256 GB), il Nokia C21 Plus offre prestazioni fluide e abbastanza spazio per le tue foto, video e app preferite.

Una delle caratteristiche più apprezzate del dispositivo è infine la sua batteria da 4000 mAh, che può durare da 2 a 3 giorni con una sola ricarica. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata.

Con uno sconto del 11% su Amazon per la Festa delle Offerte Prime, il Nokia C21 Plus è il telefono perfetto per chi cerca prestazioni affidabili a un prezzo accessibile. Acquistalo adesso e scopri il mondo di possibilità che offre.

