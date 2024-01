Nokia G11 Plus, smartphone a 100€ DUAL SIM da prendere AL VOLO

Scontato e soprattutto perfetto. Nokia G11 Plus è lo smartphone perfetto se cerchi un modello al passo con i tempi che però non abbia mille fronzoli, sia semplice da utilizzare e che soprattutto ti permetta di utilizzare le funzioni base senza problemi.

Diciamo che se non sei interessato alle tecnologie plusultra e vuoi un telefono che possa andare bene anche per mamma, papà o nonni: questo è il modello adatto. Lo trovi in promozione su Amazon ad appena 109€, il ribasso del 17% ti strizza l’occhio. Ne approfitti? Aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Nokia G11 Plus, uno smartphone semplice ma con tutto al posto giusto

Il fatto che abbia un prezzo così accessibile non lo rende uno smartphone sciocco. Nokia G11 Plus ha tutte le carte in regola per offrirti un utilizzo quotidiano più che rispettoso. Rispetto a molti altri modelli sul commercio è persino Dual SIM quindi puoi inserire due schede telefoniche e gestire i tuoi numeri con semplicità.

Ma veniamo al dunque: ti mette a portata di vista un bel display ampio e colorato. La risoluzione HD+ è perfetta per app, social e persino per del sano streaming. Con la luminosità elevata non hai problemi e leggere le notifiche e soprattutto non ti ritrovi a strizzare gli occhi!

Doppia fotocamera posteriore da 50mp per scattare foto e immortalare ricordi in tutta qualità, memoria da 64GB e batteria che ti porta al giorno dopo senza problemi.

Ti dirò, in confezione trovi anche il cavo di ricarica Type C lungo 1 metro così non devi fare acquisti secondari!

Cosa aspetti? Approfitta al volo dello sconto su Amazon e porta a casa il tuo Nokia G11 Plus a soli 109€.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.