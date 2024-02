Nokia G11 Plus: smartphone con Tripla Camera 50MP e 5050mAh a soli 116€

Con Nokia G11 Plus fai la scelta migliore se stai cercando uno smartphone economico, dual SIM, ma che sia in grado di soddisfarti anche con altre funzioni. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon al prezzo di soli 116,72 euro invece di 169,99. E adesso ti raccontiamo perché non dovresti fartelo scappare.

Nokia G11 Plus in offerta: la scheda tecnica

Nokia G11 Plus si contraddistingue innanzitutto per un design ricercato grazie alla sua linea sottile, elegante e incredibilmente resistente: è progettato per durare a lungo.

Il sistema operativo è Android 12 per garantirti un’esperienza d’uso semplice e intuitiva: questa piattaforma offre una personalizzazione più profonda, una maggiore sicurezza e una navigazione fluida, rendendo ogni interazione con il telefono un’esperienza piacevole e senza complicazioni.

Entrando nel tecnicismo, il display HD+ da 6.5″ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz garantisce un’esperienza visiva straordinaria. La tripla fotocamera da 50 MP, potenziata dalla tecnologia IA e HDR, consente di catturare foto e video belli e condivisibili in qualsiasi condizione di luce, giorno e notte. Inoltre, la fotocamera anteriore da 8 MP garantisce selfie di alta qualità.

Attenzione alla batteria perché con 5050mAh può garantirti fino a tre giorni di autonomia con una sola ricarica. E se hai bisogno di un ulteriore risparmio energetico, la funzione Super Battery Saver ti permette di prolungare ulteriormente l’autonomia quando ne hai più bisogno.

Un telefono che mette insieme durabilità, prestazioni e innovazione in un unico dispositivo che può essere tuo a soli 116,72 euro. Ci stai ancora pensando?