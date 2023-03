Nokia G21, smartphone dalla super batteria in offerta su Amazon

Nokia G21 è un eccellente smartphone di fascia bassa con display a 90Hz, tripla fotocamera 50 megapixel e batteria da 5050mAh che oggi ti puoi portare a casa a 159,90 euro, grazie ad uno sconto del 20% applicato sul listino.

Con disponibilità e spedizione immediata riceverai il dispositivo a casa tua in un niente. Scoprirai un telefono capace di sorprenderti considerato quanto lo pagherai.

Nokia G21: non gli manca niente e costa pochissimo

Nokia G21 è dotato di un display da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz per permetterti di rendere fluido tutto ciò che guardi.

Il sistema è alimentato da un processore octa-core, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite schede microSD. Degna di nota è la batteria da 5050mAh con supporto alla ricarica veloce grazie al caricabatterie da 18W incluso nella scatola: lo smartphone ti durerà anche più di una giornata.

Per non farsi mancare niente, ecco una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale per l’elaborazione di immagini di alta qualità: presente anche un sensore Macro, un sensore di profondità e una fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Con Android 12 e con aggiornamenti previsti per almeno due anni, Nokia G21 è la scelta giusta se cerchi un ottimo smartphone senza dover spendere troppo. Solo 159,90 in esclusiva Amazon: non fartelo scappare.

