Nokia G42 raggiunge il nuovo MINIMO STORICO su Amazon: medio-gamma OTTIMO

Contemporaneamente alla offerta su iPhone 13 Pro ricondizionato, venduto a un prezzo ottimo per questi giorni di transizione tra 2023 e 2024, su Amazon puoi trovare promozioni su device mid-range da non sottovalutare. Se non vuoi acquistare un top di gamma in quanto troppo costoso o non strettamente necessario, infatti, puoi puntare all’ottimo medio-gamma Nokia G42 attualmente in sconto, proposto al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto di circa 60 euro!

Nokia G42 al minimo storico su Amazon: le caratteristiche

Il dispositivo mobile Nokia G42 è caratterizzato in questo caso dalla scocca viola vistosa ma moderna e delicata, seguita anteriormente da un pannello con bordi leggermente spessi e notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore. Lo schermo è da 6,56” HD+ con refresh rate massimo di 90Hz, mentre il comparto fotocamera è caratterizzato da tre sensori posteriori, di cui il principale da 50 megapixel.

La batteria da 5000 mAh può durare fino a 3 giorni con una singola carica e sfrutta la ricarica rapida Quick Charge, mentre il cuore pulsante è il chip Snapdragon 480 di casa Qualcomm con supporto al 5G. La RAM, invece, ammonta a 6GB e può essere estesa virtualmente fino a 11 GB. Il sistema operativo al primo avvio, infine, è Android 13.

Al posto di 259,99 euro ora costa 198,99 euro, il 5% in meno rispetto al prezzo più basso recentemente registrato. Il pagamento può essere effettuato a rate con Cofidis e la consegna è gratuita per i clienti Prime, garantita peraltro per martedì 2 gennaio 2024 in caso di acquisto oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.