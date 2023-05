TV 4K Nokia da 43 pollici al MINIMO STORICO: un regalo

Segnaliamo l’ottima offerta su Amazon che permette di acquistare il televisore 4K da 43 pollici di Nokia al suo prezzo minimo storico. A fronte di una spesa davvero irrisoria è possibile allungare le mani su uno schermo di qualità per il salotto o da mettere in qualsiasi altra stanza della casa, connesso a Internet in modalità wireless e arricchito da funzionalità smart avanzate.

Prezzo stracciato per la TV 4K di Nokia da 43″

È pienamente compatibile con le tecnologie del nuovo digitale terrestre così da poter ricevere tutti i canali e con le applicazioni preinstallate per l’accesso alle più importanti piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, RaiPlay, TIMVISION, NOW e così via). Inoltre, basa il proprio funzionamento sul sistema operativo Android TV sviluppato e aggiornato costantemente da Google. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Da sottolineare inoltre la dotazione del telecomando con microfono, utile per interagire attraverso i comandi vocali. In questo momento è possibile acquistare la TV 4K di Nokia da 43 pollici al prezzo di soli 245 euro, il minimo storico dal lancio sul mercato.

È venduta e spedita direttamente da Amazon con la consegna gratuita in pochi giorni. Considerando l’offerta, non fatichiamo a immaginare che possa andare sold out in poco tempo: verificare la disponibilità nella scheda del prodotto.

Serve qualche buon motivo per approfittarne? Eccone cinque: l’affidabilità del il marchio Nokia, la qualità del pannello, le applicazioni per lo streaming preinstallate, gli aggiornamenti automatici per la piattaforma Android TV rilasciati da Google e il design curato nei minimi dettagli, con bordi ultrasottili a circondare lo schermo. Nell’immagine qui sopra il suo look una volta montata a parete.

