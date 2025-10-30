Noleggia auto e furgoni con Locauto: prenoti in pochi minuti e parti senza pensieri

Locauto offre un servizio di noleggio di auto e furgoni semplice da usare, veloce e conveniente mettendo a tua disposizione diverse soluzioni competitive come il deposito cauzionale zero, il servizio Van on Request e il programma fedeltà MyLocauto Friends che offre sconti fino al 20%.

Il processo di prenotazione è pensato per essere rapido e senza pensieri: il servizio Deposito Cauzionale Zero fa in modo che non venga bloccata alcuna somma sulla carta di credito e, se necessiti di un furgone, il servizio Van on Request garantisce la disponibilità del veicolo giusto al momento giusto.

Dall’area riservata MyLocauto potrai creare il tuo profilo personale e accedere a vantaggi esclusivi. Uno di questi è il programma MyLocauto Friends, gratuito e aperto a tutti, con cui è possibile ottenere sconti fino al 20% su auto e furgoni con benefici che crescono nel tempo in base alla frequenza dei noleggi.

Ancora, con lo Smart Check-in potrai anche saltare la fila al banco e andare direttamente al parcheggio per ritirare il veicolo prenotato senza perdere tempo e minuti preziosi.

Scopri Locauto: l’esperienza di noleggio auto e furgoni trasparente, moderna e vantaggiosa adatta per ogni tua esigenza.