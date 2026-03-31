Non ascoltare solamente, vivi i videogiochi con le Turtle Beach Stealth 700

Una delle cose che più coinvolge nei videogiochi è sicuramente l’audio e quando è di qualità e immersivo ti permette di vivere esperienze meravigliose. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le cuffie wireless da gaming Turtle Beach Stealth 700 a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro.

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Turtle Beach Stealth 700: ascolta e parla senza disturbi

Le Turtle Beach Stealth 700 garantiscono un audio straordinario che ti permetterà di essere molto più coinvolto quando vivi le tue sessioni di gioco. I driver Eclipse Dual da 60 mm sono più ampi e fanno esplodere il suono in modo da riuscire a percepire anche dettagli minimi che altrimenti non sentiresti. Garantiscono inoltre una batteria che arriva fino a 80 ore.

Il microfono riesce a captare solo la tua voce e restituirla perfettamente durante le partite online. Così puoi comunicare con il tuo team per sincronizzare le mosse e dominare il gaming. Non trascurano nemmeno il design e la comodità. Sono leggere e hanno cuscinetti morbidi che avvolgono le orecchie e un archetto che si regola ed è imbottito sulla parte che appoggia sulla testa. Troverai poi dei comandi posti sugli auricolari che ti consentiranno di regolare il volume e di gestire il microfono e la connessione ai tuoi dispositivi.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere è troppo allettante per durare. Perciò vola su Amazon e acquista le tue Turtle Beach Stealth 700 a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.