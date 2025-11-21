 Non c’è privacy senza Internxt: sicurezza scontata del 90% (Black Friday)
Con il Black Friday di Internxt metti fine a ogni rischio online. Ottieni cloud sicuro, VPN, antivirus e suite privacy completa con uno sconto del 90%.
Con il Black Friday di Internxt metti fine a ogni rischio online. Ottieni cloud sicuro, VPN, antivirus e suite privacy completa con uno sconto del 90%.

Addio insidie del web, benvenuto Internxt: il pioniere della privacy sconta del 90%, in occasione del Black Friday, tutti i suoi piani a vita, che includono archiviazione cloud sicura, crittografia all’avanguardia e un ecosistema di strumenti per la sicurezza online. Il tutto a un prezzo irrisorio.

Scegli Internxt: 90% di sconto

La svolta per la tua privacy

Chi sceglie di acquistare ora un piano Internxt a vita, ottiene un pacchetto di protezione che va oltre il semplice cloud. Tutti i piani includono infatti archiviazione crittografata, backup e antivirus, più una VPN e strumenti come Cleaner, Meet, Mail e altri.

Il cloud resta comunque l’elemento principale, anche perché è il primo a implementare crittografia post-quantistica. Tutti i tuoi file sono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo. Inoltre, la garanzia a conoscenza zero assicura che tu soltanto puoi accedere ai tuoi dati, che diventano di fatto impossibili da hackerare e divulgare, dato che password e informazioni utente non vengono mai memorizzate.

Pilastro di Internxt è la trasparenza: il codice sorgente è open source e disponibile pubblicamente su GitHub, a dimostrazione che l’azienda non ha nulla da nascondere. Inoltre, il servizio è stato verificato indipendentemente da Securitum ed è conforme a standard di sicurezza come GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2. L’azienda si impegna anche per la sostenibilità, alimentando i propri servizi con energie rinnovabili.

Approfitta della promo Black Friday Internxt

Questa promozione Black Friday è tra le più grandi mai offerte da Internxt. L’alta sicurezza diventa così accessibile a chiunque. I piani a vita in offerta sono:

  • Essenziali (1TB) a 190 euro invece di 1900;
  • Premium (3TB) a 290 euro invece di 2900;
  • Definitivo (5TB) a 390 euro invece di 3900.

Importante sottolineare che i piani sono tutti a vita. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre, senza abbonamenti, costi ricorrenti o nascosti. Tutti includono supporto clienti premium e sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

È il momento giusto per scegliere Internxt: ottieni il 90% di sconto su tutti i piani a vita, grazie alla promozione Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Eleonora Busi
21 nov 2025
