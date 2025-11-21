Non c’è privacy senza Internxt: sicurezza scontata del 90% (Black Friday)

Addio insidie del web, benvenuto Internxt: il pioniere della privacy sconta del 90%, in occasione del Black Friday, tutti i suoi piani a vita, che includono archiviazione cloud sicura, crittografia all’avanguardia e un ecosistema di strumenti per la sicurezza online. Il tutto a un prezzo irrisorio.

La svolta per la tua privacy

Chi sceglie di acquistare ora un piano Internxt a vita, ottiene un pacchetto di protezione che va oltre il semplice cloud. Tutti i piani includono infatti archiviazione crittografata, backup e antivirus, più una VPN e strumenti come Cleaner, Meet, Mail e altri.

Il cloud resta comunque l’elemento principale, anche perché è il primo a implementare crittografia post-quantistica. Tutti i tuoi file sono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo. Inoltre, la garanzia a conoscenza zero assicura che tu soltanto puoi accedere ai tuoi dati, che diventano di fatto impossibili da hackerare e divulgare, dato che password e informazioni utente non vengono mai memorizzate.

Pilastro di Internxt è la trasparenza: il codice sorgente è open source e disponibile pubblicamente su GitHub, a dimostrazione che l’azienda non ha nulla da nascondere. Inoltre, il servizio è stato verificato indipendentemente da Securitum ed è conforme a standard di sicurezza come GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2. L’azienda si impegna anche per la sostenibilità, alimentando i propri servizi con energie rinnovabili.

Questa promozione Black Friday è tra le più grandi mai offerte da Internxt. L’alta sicurezza diventa così accessibile a chiunque. I piani a vita in offerta sono:

Essenziali (1TB) a 190 euro invece di 1900;

invece di 1900; Premium (3TB) a 290 euro invece di 2900;

invece di 2900; Definitivo (5TB) a 390 euro invece di 3900.

Importante sottolineare che i piani sono tutti a vita. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre, senza abbonamenti, costi ricorrenti o nascosti. Tutti includono supporto clienti premium e sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni.

È il momento giusto per scegliere Internxt: ottieni il 90% di sconto su tutti i piani a vita, grazie alla promozione Black Friday.