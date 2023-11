Non ci resta che il crimine, la serie: come vederla in streaming

La storia di una sgangherata banda di amici, tra passato e presente: Non ci resta che il crimine diventa una serie ed è in arrivo in streaming su NOW (è possibile abbonarsi con l’offerta da 6,99 euro al mese). I primi due episodi, dei sei in totale che compongono la prima stagione, saranno disponibili sulla piattaforma a partire da venerdì 1 dicembre, mentre i rimanenti usciranno nelle settimane successive.

Ambientata in un’alterazione del continuum spazio-temporale, la trama ha più di un punto in contatto con i tre film usciti dal 2019 in poi (quello omonimo, Ritorno al crimine, C’era una volta il crimine), tutti presenti nel catalogo del servizio. Senza anticipare troppo, ecco la sinossi e il trailer ufficiale.

Moreno, Giuseppe e Claudio si trovano di nuovo riuniti, stavolta per un’avventura nel 1970. Dopo aver scoperto di essere stato adottato, Giuseppe decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco: se si cambia il passato cambia anche il presente. Giuseppe riesce a incontrarla a un happening a casa di Duccio Casati, un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda gli fa commettere un grave errore: salvandola da un attentato, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente: ora l’Italia di oggi è diventata una dittatura fascista, e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto… a costo di infiltrarsi nelle maglie del Golpe Borghese!

La regia è di Massimiliano Bruno e Alessio Maria Federici. Nel cast di attori ci sono, tra gli altri, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Massimiliano Bruno e Maurizio Lastrico. La fotografia è stata affidata a Marco Pieroni, la colonna sonora curata da Maurizio Filardo è caratterizzata da temi funky.

