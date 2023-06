Non comprare più casse d'acqua: una caraffa e bevi 6 MESI interi

Non perdere l’opportunità di bere acqua pura e deliziosa con la Caraffa Filtrante Marella di Brita, risparmia denaro e riduci l’impatto ambientale eliminando la plastica dalla tua vita. In più non corri più al supermercato per comprare casse d’acqua con questo caldo che si fa sentire sempre di più.

Acquistala ora su Amazon grazie allo sconto del 35% che ti permette di averla a 38,99€ e con 6 filtri MAXTRA+. Approfittane subito prima che la promozione termini.

Ricorda che con Amazon Prime la riceverai a casa con una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano.

Acqua pura e gustosa con la caraffa filtrante di Brita

Hai mai desiderato gustare acqua fresca e purificata direttamente da casa tua? Grazie alla Caraffa di Brita, puoi dire addio alle impurità dell’acqua del rubinetto come il cloro, i calcare e gli agenti contaminanti. Non solo è un’ottima scelta per te e la tua famiglia, ma è anche un gesto gentile verso l’ambiente.

Con un design semplice ed ergonomico, è perfetta per non essere ingombrante e per poterla mettere nel frigorifero durante l’estate. Basta riempire il contenitore con l’acqua del rubinetto, lasciare che il filtro faccia la sua magia, e poi gustare la tua acqua purificata. Inoltre è dotata di uno timer LCD che indica quando è necessario sostituire il filtro.

I filtri MAXTRA+ sono i migliori sul mercato e con l’acquisto te ne verranno forniti ben 6 che corrispondono a circa 6 mesi di acqua filtrata. Non usarla solo per bere, infatti è perfetta anche per apparecchi come ferri da stiro e vaporetti in modo da eliminare calcare e da altri minerali nocivi che col tempo rovinano i tuoi elettrodomestici.

Connettiti su Amazon e non lasciarti scappare la Caraffa Filtrante Marella di Brita a soli 38,99€ grazie allo sconto del 35%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.