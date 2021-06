Non funzionerà mai: ecco come è nato Netflix

Chi ha mai visto il film “The Founder” che spiega le origini del fenomeno McDonald farebbe bene a dedicarci una serata: non solo è illuminante per capire l'origine della catena, ma è anche molto utile per capire quanto un'idea debba evolvere molto e per molto tempo prima di arrivare ad un incredibile successo planetario (la storia è disponibile su Kindle in offerta a 5,99 euro). Lo stesso vale per Netflix, qualcosa che oggi è in tutte le case ma che fino a pochi anni or sono altro non era se non una incredibile utopia.

Non funzionerà mai

Oggi Kindle Store mette a disposizione in offerta speciale il libro “Non funzionerà mai: la nascita di Netflix e la straordinaria vita di un'idea” (3,99 euro) firmato dal co-fondatore del gruppo Marc Randolph. Il formato cartaceo è disponibile per 23,75 euro (sicuramente una valida idea regalo).

Oggi, con i suoi oltre 150 milioni di utenti, l'egemonia di Netflix nel settore dell'intrattenimento video sembra un fatto inevitabile, ma ai suoi inizi la startup più innovativa del ventesimo secolo contava ben poche persone che credevano nelle sue possibilità di successo e ha affrontato disastri a ogni passo. In questo divertente memoir, Marc Randolph ripercorre le prime fasi della storia di Netflix, dall'invio del primo CD di prova (nella busta di un biglietto di auguri e senza nemmeno una custodia) alla corsa alla quotazione in borsa proprio dopo lo scoppio della bolla delle dot-com, condividendo i dietro le quinte e i colpi di scena che caratterizzano la vita di tutte le startup.

Forse non tutti sanno infatti che Netflix non nasce come un servizio di streaming, ma lo diventa dopo aver lavorato a lungo nel noleggio di supporti rigidi. Con la caduta di Blockbuster, Netflix ha saputo cavalcare quella che l'innovazione indicava come la via maestra: la distribuzione cinematografica online. Di qui l'evoluzione, strutturata in nuove forme aziendali e cercando gli importanti investimenti necessari.

Pagina dopo pagina, emergono chiari i punti cardine della filosofia imprenditoriale di Randolph e che costituiscono il DNA che ancora oggi caratterizza Netflix: dal mantra “nessuno sa niente” al “Principio del Canada” al modo per costruire una cultura aziendale informale e rilassata che responsabilizza i collaboratori invece di controllarli. Il racconto di Randolph restituisce il clima pionieristico degli anni d'oro della Silicon Valley.

“Non funzionerà mai“, del resto, potrebbe essere l'incipit di moltissime startup che hanno poi fatto successo: si pensi ad Amazon, si pensi a YouTube, si pensi a Spootify. In questo caso il mondo era improntato sul noleggio delle cassette VHS prima e sui DVD poi, ma qualcuno stava immaginando un modo diverso di vivere la stessa esperienza: Netflix era Netflix prima ancora di sapere di esserlo.

Su Netflix ancora non è disponibile il documentario sulla storia di Netflix. Quindi non resta che cercarla su Kindle.