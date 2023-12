Non hai investito presto in Ethereum? Ecco la tua seconda possibilità

Il mercato delle criptovalute offre costantemente nuovi ed entusiasmanti investimenti per i nuovi arrivati che si sono persi i rialzi dei migliori altcoin come Ethereum (ETH). Nonostante ciò, trovare le gemme delle criptovalute è spesso un compito scoraggiante per gli investitori alle prime armi. Al fine di aiutare i neofiti a salire sul carro delle criptovalute senza problemi, gli esperti suggeriscono di prendere in considerazione l’investimento in Rebel Satoshi ($RBLZ).

Perché gli esperti incoraggiano gli investitori che hanno perso la corsa al rialzo di Ethereum a investire in Rebel Satoshi? Scopriamolo!

Ethereum ristagna intorno ai 2.020 $. È in arrivo un rialzo?

Ethereum ha registrato una performance negativa negli ultimi sette giorni, a partire dal 20 novembre. Il 20 novembre ETH era scambiato a circa 2.026,02 $. Nonostante ciò, ETH ha iniziato a salire il 24 novembre dopo che HTX, ex Huobi, ha ripreso i prelievi e i depositi di Ethereum. Di conseguenza, lo stesso giorno ETH è balzato fino a 2.127,20 $.

Successivamente, ETH ha iniziato a ritirarsi quando la frenesia per la notizia di HTX è diminuita. Il 27 novembre, ETH si è stabilizzato intorno ai 2.025,60 $. Questo prezzo significa che ETH ha perso solo un misero 0,02% in una settimana. La domanda che ci si pone: è in arrivo uno slancio rialzista e Ethereum è una buona criptovaluta da acquistare?

Secondo gli analisti, ETH salirà tra i 2.215,20 $ e i 2.384,70 $ a dicembre. Gli esperti attribuiscono questa previsione al rialzo di ETH alla divulgazione da parte di Vitalik Buterin dei piani di riprogettazione dello staking di Ethereum per risolvere i problemi di performance. Buterin ha rivelato questi piani durante il recente evento Devconnect in Turchia.

Rebel Satoshi agita il mercato dopo essere entrato nel Round 1 di Rebel!

Rebel Satoshi, una meme coin emergente che mira a spingere lo spazio delle criptovalute verso una nuova era di decentralizzazione, ha attratto senza sforzo gli investitori fin dall’inizio della sua prevendita pubblica. La prima manifestazione di interesse da parte degli investitori si è avuta dopo l’avvio della prevendita pubblica di Rebel Satoshi vendendo 10 milioni di token $RBLZ in 48 ore.

Interessante notare che questa impresa è stata solo la punta dell’iceberg, perché Rebel Satoshi ha completato l’Early Bird Round della sua prevendita in tre settimane. Gli investitori si stanno riversando nella prevendita di Rebel Satoshi per i vantaggi che $RBLZ offre. $RBLZ offre accesso al marketplace NFT di Rebel Satoshi, al Rebel NFT Vault, al gioco P2E e al programma di staking.

A novembre, Rebel Satoshi ha iniziato il primo round della prevendita pubblica di Rebel. Durante questo round, gli investitori possono acquistare $RBLZ a 0,013 $. Questo prezzo rappresenta un balzo del 30% rispetto al prezzo dell’Early Bird Round di 0,010 $. Questa impennata del prezzo spiega perché gli investitori considerano $RBLZ la migliore criptovaluta da acquistare!

Inoltre, il prezzo di quotazione di $RBLZ di 0,025 $ significa che gli investitori nell’Early Bird Round realizzeranno un ROI del 150%. Gli investitori che si uniranno al Round 1 di Rebel potranno approfittare di un ROI del 92,30% quando $RBLZ raggiungerà 0,025 $. È interessante notare che il processo di acquisto è semplice, in quanto Rebel Satoshi supporta Bitcoin e altre 50 criptovalute.

