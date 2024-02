Non hai tempo per imparare le lingue? Prova Babbel: 60% di sconto

Se hai mai desiderato imparare una nuova lingua ma hai rinviato per mancanza di tempo o risorse, allora Babbel potrebbe essere la soluzione che stavi cercando. Si tratta, infatti, di uno tra i principali strumenti per l’apprendimento delle lingue.

Il suo metodo è stato progettato da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica ed è stato premiato per la sua efficacia. La sua innovativa app e le lezioni dal vivo offrono un modo coinvolgente ed efficace per imparare una nuova lingua. Ora puoi ottenere il piano a vita con uno sconto del 60%, il piano annuale a metà prezzo o quello semestrale con il 25% di sconto.

Tutte le attività proposte da Babbel

Con Babbel, puoi imparare una nuova lingua attraverso brevi lezioni incentrate su conversazioni reali o partecipare a corsi di lingua dal vivo con insegnanti certificati di Babbel Live. Grazie al metodo sviluppato da esperti di lingue, sarai in grado di parlare correttamente e con sicurezza nella vita di tutti i giorni.

Le esperienze di apprendimento offerte da Babbel sono progettate per essere divertenti e coinvolgenti. Con lezioni, podcast, giochi e molto altro ancora, potrai immergerti completamente nella cultura della lingua che stai imparando, ampliando le tue conoscenze e ricordando facilmente ciò che hai appreso.

Sono tre i piani Babbel in offerta: Lifetime al 60% di sconto, 12 mesi al 50% e 6 mesi al 25%. Lifetime – come è facile intuire – ti offre al prezzo di 239,99 euro (anziché 599,99) accesso illimitato per sempre a tutte le 14 lingue disponibili.

Il piano 12 mesi (5,99 euro al mese, pari a 71,88 euro di addebito annuale invece di 143,88) dà invece accesso illimitato per un anno a una sola tra le lingue disponibili. Stesso discorso per il piano semestrale, che differisce solo per durata dell’abbonamento e prezzo: 8,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.