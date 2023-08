Non perderti questo smart TV Samsung 4K 55" a meno di 400 euro su eBay

Dopo averti proposto nella giornata di ieri, 24 agosto 2023, un televisore Samsung 4K da 50” a 340 euro, torniamo su eBay per parlare di un altro modello appartenente sempre alla linea Crystal UHD degli smart TV del colosso sudcoreano, ma da una diagonale più grande. Ci stiamo riferendo a un TV Samsung 4K da 55 pollici del 2022, ora disponibile su eBay a meno di 400 euro grazie a uno sconto rilanciato da Monclick, uno dei principali rivenditori di device Samsung in Italia.

Lo diciamo subito: al netto della diagonale che aumenta leggermente, rispetto al modello trattato ieri il Samsung UE55AU7090UXZT mantiene le medesime caratteristiche tecniche: il display supporta le tecnologie HLG e HDR per migliorare la qualità dell’immagine visibile su schermo, e ha una frequenza di aggiornamento fissata a 60Hz.

Alla base dell’esperienza smart si trova il sistema operativo Tizen proprietario con applicazioni già installate come Amazon Prime Video, YouTube, Netflix e Rai Play, e non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre con cui accedere alle trasmissioni televisive tradizionali in seguito all’imminente switch-off, previsto per fine 2023 o inizio 2024. Insomma, si tratta di un televisore completo, con tutto il necessario per godersi film e serie TV in qualità Ultra HD 4K tramite le piattaforme di streaming preferite.

Il prezzo, come anticipato, è fissato sotto la soglia dei 400 euro, per l’esattezza a 369 euro. Il pagamento va completato con carta di credito o PayPal e la consegna gratuita è prevista tra martedì 29 e giovedì 31 agosto in caso di acquisto oggi, 25 agosto 2023.

