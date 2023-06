Non perderti Samsung Galaxy A52s a questo prezzo su eBay

Lo smartphone Samsung Galaxy A52s del 2021 risulta tutt’oggi uno dei modelli più venduti per tutti coloro che vogliono un dispositivo mobile di fascia media compatibile con il 5G spendendo cifre più accessibili. Fortemente votato all’imaging, tale modello riesce ancora a soddisfare gli utenti esigenti e offrire tutto il necessario per un uso particolarmente versatile. Ebbene, sappi che grazie a eBay ora puoi acquistarlo in offerta a poco meno di 350 euro, per non svuotare il tuo portafogli. Meglio non perdere questa occasione!

L’offerta del momento per Samsung Galaxy A52s su eBay

Sulla piattaforma di e-commerce statunitense in questi giorni, e per un periodo di tempo non specificato, potrai acquistare Samsung Galaxy A52s a esattamente 342,90 euro al posto di 389,90 euro. Si tratta di un taglio di prezzo non così elevato, pari al 12% o, più chiaramente, a 47 euro. Ciononostante, sta andando a ruba e continua a convincere molti consumatori: pensa che da quando l’offerta è attiva ne sono stati venduti 325 in tutta Italia! A soddisfare i clienti ci pensa un rivenditore italiano con 95mila review positive. Insomma, è una certezza assoluta!

Ma vediamo le specifiche tecniche: Samsung Galaxy A52s 5G conta su uno schermo Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con tecnologia Eye Comfort Shield per una protezione avanzata dalla luce blu. Sotto la scocca figura il processore octa-core Snapdragon 778G 5G di casa Qualcomm da massimo 2,4 GHz di frequenza, mentre la batteria è da 4.500 mAh. Lato memoria, invece, conta su 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD.

Il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 32 MP e quad-camera posteriore (64 MP grandangolare + 12 MP ultra-wide + 5 MP macro + 5 MP profondità), con possibilità di registrare video 4K a 30 frame al secondo.

La spedizione è gratuita, avviene in tre giorni, e il pagamento può essere completato con carta di credito, PayPal o Google Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.