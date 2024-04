Non perderti Vanderpump Villa: ora su Disney+

La nuova serie Disney+ Vanderpump Villa promette lusso e complicate dinamiche personali che danno vita a storie indimenticabili. Questo docu-drama non sceneggiato che ti porterà direttamente nel cuore dell’eccesso e della dissolutezza, guidato dalle mani esperte di Lisa Vanderpump.

Preparati a seguire svariate vicende con gli occhi di un personale d’élite nella splendida cornice del Chateau Rosabelle, una tenuta francese di esclusiva bellezza. La serie, è disponibile in esclusiva su Disney+ dal 1° aprile.

Come funziona Disney+ per vedere Vanderpump Villa

Vanderpump Villa non è solo un’esplorazione dell’eleganza e del fascino; è una finestra aperta su un mondo di esperienze lussuose, rivalità ardenti e storie d’amore intricate. Immagina cene illuminate da candele sotto cieli stellati, proposte di matrimonio che brillano più dei fuochi d’artificio che le accompagnano, e momenti di tensione così palpabili da farti trattenere il respiro. Lisa Vanderpump, con il suo occhio critico e la sua passione per l’eccellenza, valuta il suo personale mentre cerca di trasformare questa esperienza in una realtà, espandendo così il suo già vasto impero.

In più, l’introduzione di personaggi unici – dai coordinatori di eventi allo chef esecutivo, dal server principale al barista – promette di offrire una gamma di prospettive diverse, ognuna con il proprio ruolo cruciale nel tessuto della vita a Chateau Rosabelle.

Per accedere al catalogo Disney+ hai a disposizione 3 tipolgie di abbonamento:

Standard con pubblicità a 5,99 €/mese

Standard a 8,99 €/ mese o 89,99 euro per un anno

o 89,99 euro per un anno Premium a 11,99 €/mese o 111,99 euro per un anno

Per tutti i dettagli e le caratteristiche dei vari abbonamenti ti invitiamo a visitare il sito ufficiale cliccando sul pulsante qui sotto.

Con Vanderpump Villa, Disney+ continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire storie uniche e coinvolgenti, che sfidano i confini del genere televisivo. Che tu sia un fan di Lisa Vanderpump, un appassionato di cultura francese, o semplicemente alla ricerca di una nuova serie avvincente, questa serie ti prometterà un’esperienza senza pari. Non lasciarti sfuggire questa occasione: abbonati ora a Disney+ e preparati a essere trasportato in un mondo di sfarzo, passione e intrighi.