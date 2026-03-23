Non sai programmare? Ci pensa IONOS al tuo sito web: è gratis per un anno

Avviare un progetto online, oggi, è molto più semplice. Online sono disponibili diversi website builder che ti permettono, infatti, di realizzare un sito web o un e-commerce da zero, anche senza saper programmare. Tra questi c’è IONOS: grazie alla promozione in corso, puoi usufruire di tutte le funzionalità basate su Intelligenza Artificiale gratis per un intero anno. Il piano include anche dominio gratuito e un indirizzo e-mail professionale.

Website Builder di IONOS: il sito web si crea in pochi minuti

Il website builder di IONOS utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale che guidano l’utente nella creazione dei contenuti, nel design e nell’ottimizzazione SEO. Di fatto, potrai creare un sito web da zero completo in tempi record. E tramite l’editor intuitivo, puoi modificare ogni aspetto del tuo progetto e personalizzarlo come preferisci.

Tra gli strumenti disponibili troviamo: un generatore di testo AI che ti aiuta a creare contenuti originali, lo strumento di ottimizzazione dei testi, il generatore di immagini e palette di colori per definire lo stile grafico del sito e il generatore di testo SEO AI per migliorare la visibilità sui motori di ricerca. Una chicca: tutti i siti web creati in questo modo sono responsive, perfetti per la visualizzazione da qualsiasi piattaforma.

La promozione IONOS include inoltre tutti gli strumenti necessari per avviare il tuo progetto: dal dominio, gratuito per un anno, al certificato SSL, fino alla casella e-mail professionale da 12 GB. È anche possibile aggiungere un negozio online al proprio sito web, con diverse opzioni di pagamento e spedizione integrate. Il tutto senza alcuna pubblicità.

Approfitta della promozione IONOS, attiva a tempo limitato, per sottoscrivere uno dei piani senza costi aggiuntivi per un intero anno. Una volta terminato il periodo promozionale, il servizio si rinnova a 18 euro al mese.