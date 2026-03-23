 Non sai programmare? Ci pensa IONOS al tuo sito web: è gratis per un anno
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Non sai programmare? Ci pensa IONOS al tuo sito web: è gratis per un anno

Il website builder di IONOS è gratuito per un anno, con dominio incluso e strumenti di Intelligenza Artificiale per creare tutto da zero.
Non sai programmare? Ci pensa IONOS al tuo sito web: è gratis per un anno
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Il website builder di IONOS è gratuito per un anno, con dominio incluso e strumenti di Intelligenza Artificiale per creare tutto da zero.

Avviare un progetto online, oggi, è molto più semplice. Online sono disponibili diversi website builder che ti permettono, infatti, di realizzare un sito web o un e-commerce da zero, anche senza saper programmare. Tra questi c’è IONOS: grazie alla promozione in corso, puoi usufruire di tutte le funzionalità basate su Intelligenza Artificiale gratis per un intero anno. Il piano include anche dominio gratuito e un indirizzo e-mail professionale.

Attiva ora l’offerta IONOS gratis per un anno

Website Builder di IONOS: il sito web si crea in pochi minuti

Il website builder di IONOS utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale che guidano l’utente nella creazione dei contenuti, nel design e nell’ottimizzazione SEO. Di fatto, potrai creare un sito web da zero completo in tempi record. E tramite l’editor intuitivo, puoi modificare ogni aspetto del tuo progetto e personalizzarlo come preferisci.

Tra gli strumenti disponibili troviamo: un generatore di testo AI che ti aiuta a creare contenuti originali, lo strumento di ottimizzazione dei testi, il generatore di immagini e palette di colori per definire lo stile grafico del sito e il generatore di testo SEO AI per migliorare la visibilità sui motori di ricerca. Una chicca: tutti i siti web creati in questo modo sono responsive, perfetti per la visualizzazione da qualsiasi piattaforma.

Approfitta dello sconto e lancia il tuo sito

La promozione IONOS include inoltre tutti gli strumenti necessari per avviare il tuo progetto: dal dominio, gratuito per un anno, al certificato SSL, fino alla casella e-mail professionale da 12 GB. È anche possibile aggiungere un negozio online al proprio sito web, con diverse opzioni di pagamento e spedizione integrate. Il tutto senza alcuna pubblicità.

Approfitta della promozione IONOS, attiva a tempo limitato, per sottoscrivere uno dei piani senza costi aggiuntivi per un intero anno. Una volta terminato il periodo promozionale, il servizio si rinnova a 18 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 mar 2026

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Eleonora Busi
Pubblicato il
23 mar 2026
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