Non serve formattare: il trucco semplice per ridare vita al tuo computer

Quando il computer inizia a rallentare non è necessario formattare subito. Per risolvere i problemi di performance del proprio PC, infatti, è possibile ricorrere a un semplice ed efficace trucco. Con CCleaner, infatti, è possibile dare una marcia in più al proprio computer, andando a rimuovere le possibili cause alla base del rallentamento e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili.

Il tool in questione è oggi in promo con uno sconto del 20% sul piano annuale, disponibile con un costo di 31,96 euro. Da segnalare che lo sconto si estende anche alle versioni Pro Plus, che aggiunge strumenti extra per il miglioramento delle prestazioni con un costo di 47,96 euro, e Premium, che permette di sfruttare anche CCleaner Pro per Mac e per Android, con un costo di 63,96 euro.

Tutte le versioni del software sono disponibili tramite il sito ufficiale di CCleaner. I prezzi indicati sono IVA inclusa e per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni.

Una nuova vita per il computer con CCleaner

CCleaner è il tool che permette di “fare pulizia” all’interno del proprio computer, andando a ottimizzare le risorse disponibili e il funzionamento del software. Il sistema agisce in vari modi. Il tool può bloccare i processi in background che non sono necessari al corretto funzionamento del computer e, nello stesso tempo, può disabilitare i programmi che si avviano in automatico all’accensione.

Gli utenti possono anche pianificare pulizie del software, in modo da automatizzare il processo di ottimizzazione del funzionamento. CCleaner è in grado di aggiornare il software in modo semplice, gestendo tutti gli update e, quindi, permettendo di mantenere i driver sempre aggiornati e di eliminare eventuali falle di sicurezza che potrebbero caratterizzare versioni obsolete del software.

Queste operazioni consentono (per i notebook) anche una migliore gestione energetica e, quindi, un incremento dell’autonomia di funzionamento. Con CCleaner, quindi, è possibile migliorare le prestazioni, ottenendo benefici anche sui consumi e prolungando il ciclo di vita del proprio computer, anche senza doverlo formattare.

Il tool è facile da usare ed è accessibile a tutti, anche senza avere particolari competenze tecniche. Per iniziare subito a usare il servizio basta seguire il link qui di sotto. Con la promo in corso, CCleaner costa il 20% in meno.