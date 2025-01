Non solo archiviazione: ecco i motivi per scegliere il cloud storage di InternXT

Chi è alla ricerca di un servizio di cloud storage lo fa molto probabilmente per ottenere spazio di archiviazione sufficiente per liberare la memoria fisica dei propri dispositivi. O, ancora, per avere l’accesso da qualsiasi dispositivo a tutto il proprio archivio digitale. Ma il cloud storage può essere molto di più e i piani InternXT ne sono un’interessante dimostrazione. Scopri i piani individuali, a vita o business in promozione.

Cosa offre InternXT

La caratteristica principale del cloud storage di InternXT è la sicurezza. La piattaforma, infatti, mette al sicuro i dati degli utenti tramite crittografia end-to-end e crittografia “zero-knowledge” AES-256 che consente al solo proprietario dei dati di accedere a ogni singolo file. Inoltre InternXT frammenta i file quando vengono archiviati nel cloud per poi distribuirli su diversi server. È un sistema avanzato per rendere più difficile che i file vengano hackerati.

La sicurezza dei piani InternXT è poi data dalla conformità alle normative europee sulla protezione dei dati (GDPR) e l’assenza del tracciamento dei dati durante la navigazione online.

Oltre ad avere ampio spazio a disposizione (si possono scegliere piani fino a 10 TB), con InternXT si ha accesso a diverse funzionalità aggiuntive. Dalla condivisione sicura per condividere i file con amici, colleghi e familiari senza metterli a rischio, alla visualizzazione della cronologia delle modifiche dei file (così da ripristinare le versioni precedenti se necessario). Inoltre tutti i piani includono l’assistenza clienti premium e la possibilità di caricare file di grandi dimensioni.

Tutti i piani InternXT sono in promozione con l’85% di sconto potendo scegliere tra i piani individuali (200 GB, 2 TB, 5 TB e 10 TB), i piani con accesso a vita (2 TB e 5 TB) e quelli dedicati ai professionisti (piano Standard e piano Pro). Scopri quale piano è più adatto alle tue esigenze e scegliendo il pagamento annuale ottieni un ulteriore risparmio del 15%.