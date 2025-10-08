Non solo Internet: la Super Fibra di WindTre a 24,99€ ha anche Prime incluso

Se cerchi una connessione super performante e completa a un prezzo vantaggioso, la Super Fibra di WindTre è ciò che fa al caso tuo. Se scegli di attivarla online, il prezzo sarà di soli 24,99 euro al mese invece di 27,99 euro, per una connessione che arriva fino a 2,5 Gigabit/s, con attivazione gratuita e una marea di vantaggi riservati.

Perché scegliere WindTre e la sua Super Fibra

Con la Super Fibra di WindTre, la velocità fa un vero e proprio salto di qualità: fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload (dato che fa eccezione nelle aree bianche). Il modem Wi-Fi 7 che trovi incluso ti permette di avere copertura in ogni angolo della casa, supporta fino a 256 dispositivi connessi e lo puoi controllare da remoto con l’apposita app.

Nell’offerta troverai, inclusi, anche 12 mesi di Amazon Prime, sia che tu sia un nuovo cliente sia che tu abbia già un account attivo. Così puoi goderti le partite più belle della UEFA Champions League, un sacco di film e serie TV, spedizioni veloci senza limiti, e anche giochi completi per PC da scaricare.

Tra i vantaggi principali dell’offerta, ci sono le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e i Giga illimitati per le SIM WindTre. Questi sono subito disponibili, anche mentre aspetti che ti attivino la fibra, e puoi attivarli su un massimo di tre SIM compatibili senza spendere un euro in più.

A soli 24,99 euro al mese, la Super Fibra WindTre è l’occasione che cerchi se vuoi il massimo della velocità, ma anche stabilità e vantaggi extra. L’attivazione è gratuita (verifica online se è disponibile per il tuo indirizzo): avvia la richiesta online in pochi minuti.