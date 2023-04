Non solo malware, anche l’identità digitale è a rischio: proteggiti ora

I dati raccolti durante una ricerca portata avanti da CyberArk, hanno dimostrato come la protezione dell’identità digitale sia un punto critico nell’ambito della cybersecurity.

L’azienda, leader globale nel contesto dell’Identity Security, ha effettuato un sondaggio su scala mondiale i cui risultati hanno evidenziato dati alquanto allarmanti. Si parla di un misero 9% delle aziende che attua strategie avanzate per proteggere la propria identità e i dipendenti.

Tra gli altri dati interessanti estrapolati attraverso interviste apposite, vi è il 69% dei dirigenti che ritiene di prendere decisioni corrette in questo ambito, rispetto al 52% del restante personale (inclusi tecnici e simili). Questo divario, evidenza come spesso come si sottovaluti la problematica.

Un rischio concreto tanto per l’ambito quanto per quello domestico: chiunque, infatti, è potenzialmente soggetto a furti di informazioni personali sensibili.

Protezione dell’identità digitale: un problema a lungo sottovalutato

Tra le statistiche interessanti, frutto della suddetta ricerca, ve ne sono anche alcuni che prendono in esame più nello specifico il nostro paese.

In Italia, quasi il 100% di intervistati ritiene sia fondamentale gestire al meglio la difesa dell’identità (contro il 92% della statistica globale). Dunque, forse anche a causa del recente aumento di attacchi informatici, vi sembra essere un livello di attenzione alto.

Ma cosa possono fare i comuni utenti per proteggere la propria identità digitale? Abbinare una certa attenzione durante la navigazione online è ormai d’obbligo, così come è essenziale utilizzare un antivirus all’altezza della situazione.

Il piano Premium di Kaspersky antivirus, per esempio, risulta essere un ottimo presidio per evitare qualunque tipo di rischio. Stiamo infatti parlando di una vera e propria suite di sicurezza, supportata da diversi strumenti efficaci.

La VPN integrata, per esempio, permette di proteggere la connessione rispetto a sguardi indiscreti di cybercriminali o personaggi simili.

Non mancano poi sistemi specifici per proteggere gli acquisti online (e i relativi dati da immettere). In questo caso, Kaspersky offre un sistema di pagamenti criptato tramite browser, il blocco di pubblicità e un gestore di password avanzato.

Di fatto, tutto ciò che serve per navigare ed effettuare acquisti online senza particolari preoccupazioni.

