Non tutti i misuratori sono uguali (e che sconto!)

Quando l’animo è nerd, non c’è operazione che non si voglia o non si possa automatizzare, semplificare, velocizzare, digitalizzare. Anche a basso costo: basta una piccola batteria per animare velleità che vanno ben oltre i semplici strumenti manuali. Questione di approccio agli impegni. Ne sia esempio il misuratore Tacklife, disponibile per alcune ore con uno sconto del 39% che andrà a solleticare esattamente quell’animo nerd che vuole veder migliorato e arricchito anche un semplice misuratore a nastro: con 42,49 euro anche la più normale operazione da cantiere (o da fai-da-te casalingo) può diventare questione di click.

Il misuratore con laser e display

Il misuratore mette assieme tanto il tradizionale nastro per la misurazione manuale, quanto un laser in grado di misurare facilmente fino a 40 metri. L’aggiunta del laser moltiplica chiaramente l’utilità dello strumento, poiché consente di andare ben oltre le distanze a cui potrebbe arrivare un comune misuratore manuale e con ben maggior precisione. Bastano un click e un’occhiata al display.

Ma il misuratore sa andare anche oltre: “questo metro a nastro fornisce più modalità di misurazione, come la misurazione della lunghezza, la misurazione continua, l’area, il volume e la misurazione di Pitagora. Ha calcoli istantanei e più“. Antipolvere, impermeabile e con gancio anticaduta, il misuratore è dotato di una batteria da 850 mAh che si può ricaricare in appena 30 minuti da USB-C e che con una carica completa consente di effettuare fino ad 8000 misurazioni.

Non uno strumento qualsiasi, ma un dispositivo che cambia tempi, precisione e comodità delle misurazioni. Bastano, solo per la giornata di oggi, 42,49 euro: roba che non può mancare, insomma, nella cassetta degli attrezzi che anche i più nerd conservano per i momenti di maggior estro e manualità.