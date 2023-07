NordLocker: archivia i tuoi file in modo sicuro

NordLocker offre un servizio di cloud storage con una protezione crittografata dei dati salvati e la possibilità di sfruttare un sistema di condivisione sicuro.

L’archiviazione cloud NordLocker offre una protezione dei file basata sulla crittografia end-to-end, che consente di eseguire il backup, sincronizzare e proteggere tutto il materiale digitale in pochi secondi. Inoltre, grazie all’autenticazione sicura a più fattori, dati e file sono mantenuti completamente protetti.

Il servizio di NordLocker è disponibile sia per privati che per aziende, con diversi piani a partire da quelli gratuiti per uso personale con 3 GB di spazio di archiviazione cloud. Inoltre, il servizio prevede un periodo di prova gratuito di 14 giorni per ogni piano e una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Con NordLocker, i file sono protetti, copiati e sempre a portata di mano. I file possono essere archiviati in modo sicuro su un dispositivo, caricati su cloud storage o sincronizzati tra più dispositivi e piattaforme.

A differenza dei tradizionali provider di servizi cloud, nessuno avrà modo di accedere ai file oltre al proprietario. Solo il titolare sarà in possesso delle chiavi crittografiche e potrà decidere cosa e quando condividere con gli altri.

NordLocker si basa su un’architettura a conoscenza zero, questo significa che NordLocker non può visualizzare nulla di ciò che viene archiviato in cloud. Questo non solo è più sicuro, ma offre anche un completo controllo di accesso all’utente.

L’autenticazione a più fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli account. È possibile scegliere tra diversi metodi di autenticazione, tra cui codici di backup monouso, app di autenticazione e chiavi di sicurezza di terze parti.

Un altro grande vantaggio di NordLocker è la protezione dai furti o perdite di file, i dati sono sempre copiati e protetti da accessi non autorizzati, malware o perdita di dispositivi.

