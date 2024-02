NordLocker: la cassaforte per salvare i tuoi file

Gli utenti di NordLocker con il piano gratuito hanno a disposizione ben 3GB di storage sul cloud. Tuttavia, puoi aumentare lo spazio in cloud fino a 500 Giga o persino 2 TB con i piani Premium. Dunque, se stai cercando un servizio cloud per salvare in maniera sicura tutti i tuoi files, questa potrebbe essere la soluzione definitiva.

La soluzione gratuita potrebbe essere sufficiente se la tua priorità è salvaguardare files di piccole o medie dimensioni. Se invece intendi salvare files più grandi oppure fare un backup completo dei dati, i pacchetti Premium dovrebbero essere quelli da prediligere.

Considera che, indipendentemente dal fatto che tu abbia un account gratuito o a pagamento, in entrambi i casi puoi utilizzare NordLocker per crittografare i tuoi files in modo illimitato.

NordLocker: i dettagli

Il cloud del gruppo Nord Security cifra tutti i file che trascini nell’applicazione mediante la crittografia end-to-end. Questo significa che tutti i files archiviati su NordLocker sono protetti su ogni dispositivo grazie agli algoritmi di crittografia più sofisticati. Tra tutti troviamo xChaCha20 in grado di proteggere la tua identità e dati dei portachiavi, AES-256 capace di gestire file crittografati, e Ed25519 che viene utilizzata per proteggere le tue firme digitali.

I piani annuali a pagamento rispettivamente con 500GB e 2TB di spazio di archiviazione in cloud hanno uno sconto che può arrivare fino al 53%. Nello specifico, il piano intermedio è disponibile a soli 2,99 euro mensili, mentre, l’abbonamento con 2TB di spazio storage ha un costo mensile di 6,99 euro. Inoltre, grazie alla formula 30-day money-back puoi provare il servizio Premium che più preferisci con tutti i suoi vantaggi avendo la possibilità di richiedere un rimborso completo senza dare alcuna giustificazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.