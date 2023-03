NordLocker è perfetto per la tua strategia di backup 321, ecco perché

Che si parli di azienda o di un singolo cittadino, la necessità di organizzare una strategia di backup ideale è una necessità concreta. I rischi, in tal senso, spaziano dal semplice guasto tecnico al furto dell’hardware, fino ai sempre più diffusi attacchi hacker.

Per proteggere nel miglior modo possibile dati e file preziosi, gli specialisti consigliano una tecnica nota come 321. Ma perché questi numeri? La risposta è più semplice di quanto si possa pensare:

il 3 è riferito alle copie dei dati , ovvero un originale e due copie;

è riferito alle , ovvero un originale e due copie; 2 supporti diversi , una varietà che rende più difficile la perdita irrimediabile;

, una varietà che rende più difficile la perdita irrimediabile; 1 copia fuori sede, distante quanto più possibile dall’abitazione/azienda.

Questa strategia di backup consente di avere una varietà di copie, supporti e luoghi in cui i dati vengono conservati, riducendo al minimo il rischio di perdita. In questa logica, uno strumento come NordLocker appare essenziale.

Strategia di backup 321? Con NordLocker puoi ottimizzarla

NordLocker non è un semplice sistema cloud, ma un ambiente ideale per attuare le strategie di backup più avanzate.

Stiamo parlando di una soluzione che offre la crittografia dei dati all’avanguardia sia per l’ambito personale che per il contesto professionale. Si tratta di un’architettura definita come “a conoscenza zero“: ciò significa che neanche NordLocker può sapere quali file e documenti stai conservando nel tuo spazio riservato.

Allo stesso tempo, la possibilità di accedere ai dati a prescindere dal luogo in cui ci si trova rende questa soluzione ideale per essere integrata nella tecnica 321.

Non solo: anche la gestione dei file, risulta alquanto agevole per chiunque. Il tutto si riduce a un sistema drag’n drop, attraverso cui l’utente trascina il file da proteggere nell’apposito client e i dati vengono immediatamente crittografati.

Al di là della prova gratuita, con 3 GB di spazio su cloud e funzioni limitate, il piano Personal è disponibile attualmente con il 40% di sconto.

Questo prevede:

Archiviazione cloud da 500 GB ;

; Crittografia end-to-end ;

; Condivisione sicura dei file ;

; Supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il tutto per un costo pari a soli 2,99 euro al mese.

