NordLocker Premium a -53%: l'offerta migliore per il cloud storage

L’abbonamento Premium al servizio NordLocker è in sconto del 53%, con accesso completo a tutte le sue caratteristiche. È la scelta giusta se desideri sfruttare le potenzialità del cloud per salvare i tuoi file, quelli personali e i documenti legati al lavoro, potendo contare su uno spazio da 500 GB a 2 TB protetto da crittografia end-to-end e con strumenti avanzati per la condivisione.

L’offerta di NordLocker per il cloud: in sconto del 53%

Scegli la formula che preferisci tra quella mensile o annuale (quest’ultima è la più conveniente) e risparmia sul costo finale. Tra i punti di forza vale la pena citare la sincronizzazione tra i dispositivi, il supporto all’autenticazione a più fattori e le applicazioni per tutte le piattaforme in circolazione: Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS e browser. È inclusa l’assistenza attiva 24/7 a cui rivolgersi in ogni momento se necessario. Fai un salto sulla pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Ricapitolando: l’offerta in corso propone l’abbonamento NordLocker Premium al prezzo mensile di 6,99 dollari (invece di 19,99 dollari come da listino), grazie allo sconto del 53% disponibile in questo momento. C’è anche la possibilità di ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni se non si è soddisfatti.

Il servizio è gestito da Nord Security, la stessa realtà che ha creato NordVPN, una delle Virtual Private Network più conosciute e affidabili del settore, utilizzata a livello globale per navigare in modo anonimo, protetto e sicuro. Scopri di più sul sito ufficiale.

Puoi anche provare gratuitamente per capire se la soluzione fa al caso tuo, attivando il piano Free che include 3 GB di spazio, così da valutarne le funzionalità incluse e decidere poi se passare alla formula Premium a pagamento.