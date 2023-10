NordLocker: proteggi i tuoi dati aziendali, da 99 centesimi al mese

Se hai un’azienda e hai bisogno di un servizio di archiviazione in cloud che ti offra la totale sicurezza, ma che sia allo stesso tempo economico, NordLocker è la piattaforma che fa per te. Questo servizio protegge i tuoi dati archiviati da qualsiasi attacco informatico o malware. Inoltre, ti permette di eseguire il backup dei dati regolarmente e di accedere ai tuoi file tramite un file vault privato sul web o tramite l’app mobile o desktop. Grazie alla crittografia zero-knowledge i tuoi file saranno sempre protetti e nessuno, nemmeno NordLocker potrà accedervi. Naturalmente, potrai sempre avere il controllo completo degli accessi ai tuoi file tramite il pannello di amministrazione.

Tieni al sicuro i tuoi file aziendali con NordLocker

Con questo servizio, i tuoi dati aziendali archiviati in cloud rimarranno sempre al sicuro e privati anche quando sono sincronizzati su un dispositivo condiviso. Non dovrai preoccuparti di possibili fughe di dati, attacchi ransomware o furti. Quando trascini i tuoi file dal PC alla scheda dell’app, questi verranno protetti da crittografia all’istante. NordLocker offre diversi piani per proteggere la tua azienda. Il primo offre 100 GB di spazio in cloud, al prezzo di 99 centesimi al mese (per utente), con uno sconto del 70% rispetto al prezzo originario. Se hai bisogno di più spazio, puoi optare per il piano da 1 TB, al prezzo di 3,99 euro al mese. Il piano da 2 TB prevede nuovamente lo sconto del 70% sul prezzo ed è acquistabile a 4,69 euro al mese. Infine, se hai bisogno di un’offerta personalizzata, puoi contattare NordLocker e creare un piano adatto alle tue esigenze.

NordLocker offre un’assistenza completa, con supporto prioritario 24/7 per chi scegli i piani da 1 TB, 2 TB e personalizzato. Grazie all’autenticazione a due fattori potrai aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al tuo account. Puoi scegliere tra diversi metodi di autenticazione, come i codici backup monouso, app di autenticazione e chiavi di sicurezza di terze parti. I piani aziendali prevedono infine la prova gratuita del servizio di 14 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.