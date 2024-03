NordPass, 1.29€ al mese e non ti preoccupi più delle password

Hai mai perso il sonno preoccupandoti delle tue password? Sei stanco di doverle ricordare tutte o di temere che possano essere vulnerabili? Beh, NordPass ha la soluzione per te, e tutto questo a un prezzo sorprendentemente accessibile. Con soli 1,29€ al mese, puoi finalmente liberarti dalle preoccupazioni legate alla sicurezza delle tue credenziali online.

NordPass ti aiuta a gestire le tue password

Il costo minimo è parte del piano di 2 anni offerto da NordPass, che offre agli utenti un modo semplice ed economico per gestire le loro password in modo sicuro e efficiente. E se sei interessato a coinvolgere tutta la tua famiglia, non preoccuparti: il piano famiglia, con 6 account inclusi, è disponibile a soli 2,79€ al mese.

Ma cosa ottieni con NordPass per questo piccolo investimento? Beh, molto di più di quanto ti aspetteresti. NordPass ti consente di salvare un numero illimitato di password e passkey in modo sicuro, eliminando la necessità di doverle memorizzare o ripetere. La sua funzione di salvataggio e compilazione automatica semplifica il processo di accesso ai tuoi account online, risparmiandoti tempo e sforzi.

Inoltre, NordPass genera password complesse in modo automatico, garantendo che i tuoi account siano protetti da accessi non autorizzati. La scansione del web alla ricerca di fughe di dati è un altro vantaggio essenziale offerto da NordPass, che ti avvisa tempestivamente in caso di compromissione della sicurezza.

E non finisce qui. NordPass identifica e segnala le password deboli, datate e riutilizzate, aiutandoti a mantenere al sicuro i tuoi account online. La sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi assicura che le tue password siano sempre aggiornate e accessibili ovunque tu sia. Inoltre, NordPass offre una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, quindi non c’è assolutamente nulla da perdere. Con NordPass, puoi finalmente dire addio alle preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle tue password e concentrarti su ciò che è veramente importante per te online.