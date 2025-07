VPN veloce e perfetta per connettersi dall'estero: ExpressVPN è in offerta

ExpressVPN è la soluzione giusta per accedere a una VPN veloce e ideale per chi ha bisogno di un servizio di questo tipo per connettersi dall’estero, grazie a un network di server diffuso in oltre 100 Paesi tra cui anche l’Italia. Sfruttando l’offerta in corso, il servizio ha un costo di 4,99 dollari al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi gratis.

Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN tramite il box qui di sotto. Sono disponibili anche il piano annuale e quello mensile.

La VPN da scegliere oggi

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di funzioni, in grado di offrire una connessione protetta dalla crittografia e con una politica “zero log”. Gli utenti possono usare la rete VPN da 8 dispositivi contemporaneamente, grazie alle app di ExpressVPN disponibili per vari sistemi operativi, e possono beneficiare del vantaggio garantito dall’uso di Lighway, il protocollo proprietario che permette di ottenere una connessione veloce, sicura e privata. A disposizione degli utenti, inoltre, c’è anche un network di migliaia di server che consente, facilmente, di aggirare blocchi geografici e censure online.

Per tutti questi motivi, ExpressVPN rappresenta la soluzione giusta per poter contare su una VPN sicura e veloce, in grado di offrire un servizio completo e ricco di vantaggi. Con la promozione in corso, la VPN è disponibile con un costo ridotto a 4,99 dollari al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (due anni oltre a 4 mesi gratis). Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo ed è attivabile tramite il link riportato qui di sotto.