NordPass: ecco come funziona la Cassaforte Online

NordPass è la soluzione ideale per chi desidera accedere alle proprie password e altre informazioni importanti in modo sicuro e protetto su qualsiasi dispositivo. Dotato di crittografia avanzata, NordPass consente di archiviare le proprie password in un vault sicuro, dove è possibile accedervi in qualsiasi momento tramite browser. Ma come funziona questa “Cassaforte Online”?

Se ancora non sei utente NordPass, ti segnaliamo un’offerta da non perdere: uno sconto del 23% che ti permette di accedere a soli 2,29 euro al mese a tutte le funzionalità Premium del manager.

Come funziona la Cassaforte Online di NordPass?

Con NordPass Cassaforte Online puoi accedere in modo sicuro a tutte le tue password, carte di credito e altre informazioni sensibili tramite qualsiasi browser su un dispositivo desktop. Non è necessario scaricare o installare alcuna applicazione. In questo modo, puoi accedere alle tue informazioni importanti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, anche se non hai accesso al tuo dispositivo mobile o all’app NordPass.

Con NordPass Cassaforte Online, hai accesso a tutti i tuoi dati sensibili in un unico posto, rendendo la gestione delle tue informazioni personali ancora più semplice. Inoltre, NordPass ti consente di aggiungere, modificare o rimuovere elementi in modo semplice e veloce, con pochi clic, proprio come faresti con l’applicazione ufficiale NordPass.

La funzionalità di compilazione automatica è uno dei vantaggi principali dell’app NordPass, in quanto consente di compilare automaticamente le credenziali di accesso ai tuoi account online senza dover inserirle manualmente. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare l’app NordPass sul tuo dispositivo e l’estensione ufficiale per il tuo browser.

I tuoi dati sono al sicuro. Con la password principale univoca proteggi l’intero Vault, mentre tutti gli elementi al suo interno vengono cifrati sul tuo dispositivo e solo dopo caricati nel cloud. Tu, e tu soltanto, sai quali informazioni sono contenute nella tua Cassaforte Online di NordPass.

NordPass e l’esclusivo sconto del 23%

Proteggere le tue password e i tuoi dati sensibili online non è mai stato così facile e sicuro grazie a NordPass, il password manager leader del settore. Con la versione gratuita di NordPass, avrai a disposizione un’ampia gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di salvare un numero illimitato di password, sincronizzare i tuoi dati su tutti i tuoi dispositivi e proteggere le informazioni delle tue carte di credito e delle tue note in modo sicuro.

Ma se vuoi avere accesso alle funzionalità più avanzate e garantirti la massima protezione, ti consigliamo di passare alla versione Premium di NordPass. Con questa opzione, avrai a disposizione strumenti aggiuntivi come la condivisione sicura delle password e il passaggio tra dispositivi senza dover effettuare un nuovo accesso ogni volta. Inoltre, potrai usufruire di funzionalità di sicurezza avanzate come Salute Password, che ti aiuterà a identificare password deboli e vecchie, e Data Breach Scanner, che ti avviserà in caso di violazioni dei dati.

NordPass, inoltre, offre uno sconto incredibile del 23% sul piano Premium se decidi di sottoscrivere un piano biennale. Con soli 2,29 euro al mese, potrai ottenere funzionalità esclusive, altrimenti non accessibili con un account base gratuito. Non perdere questa occasione per proteggere le tue password e le tue informazioni online con NordPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.