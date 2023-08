NordPass Family è il password manager adatto a tutti 

NordPass ha pensato di rispondere alle esigenze delle intere famiglie che cercano un gestore di password sicuro ed economico. Anche tu sei alla ricerca di un password manager per mettere al sicuro te ma anche tutta la tua famiglia? Scopri di più su NordPass leggendo questo articolo.

Tra i diversi piani messi a disposizione da NordPass, il Family offre una sicurezza avanzata nella gestione delle password di tutta la tua famiglia dato che può essere condiviso con 6 account. Il compito di Nordpass è quello di generare al posto tuo password complesse, robuste e uniche in pochi secondi e rileva al tempo stesso eventuali password vulnerabili. La sicurezza quindi, con NordPass Family, sarà al primo posto.

Perché scegliere NordPass? Il piano NordPass Family è l’ideale per avere a portata di mano un gestore di password sicuro e affidabile per tutta la famiglia a 2,79 euro al mese. Non dimenticare che l’offerta è limitata: sottoscrivi subito l’offerta in corso direttamente dalla pagina web dedicata.

Un password manager è indispensabile anche per coloro che effettuano spesso acquisti online. Quanto tempo si perde per compilare i campi con password e dati personali? Decisamente tanto e, al giorno d’oggi, ciascuno di noi effettua acquisti online per approfittare di grandi offerte. Il motivo per cui Nordpass può diventare nostro alleato non è banale: con un gestore di password è finalmente possibile navigare e fare acquisti più velocemente. Che aspetti? Acquista il piano, ti basterà compilare automaticamente i moduli di accesso, di pagamento o contenenti informazioni personali, e navigare su internet senza intoppi.

Preparati a rinnovare la tua sicurezza online condividendo 6 account Premium con familiari e amici ad un prezzo davvero speciale. L’offerta è limitata quindi se hai intenzione di sottoscrivere il piano, affrettati, per te anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dalla sottoscrizione del servizio.

