NordPass Family, proteggi te e la tua famiglia a 2,79 euro al mese

Il piano NordPass Family è l’ideale per avere a portata di mano un gestore di password sicuro e affidabile per tutta la famiglia.

A soli 2,79 euro il piano NordPass Family offre l’opportunità di utilizzare il servizio con 6 diversi account. Non dimenticare che l’offerta è limitata: sottoscrivi subito l’offerta in corso direttamente dalla pagina web dedicata.

Con NordPass puoi finalmente archiviare in modo sicuro password, carte di credito e informazioni personali. Tuttavia, puoi compilare i dati di accesso e salvare le nuove password in automatico con soli pochi clic. E per una maggiore sicurezza ricevi appositi avvisi sulle violazioni in tempo reale.

Qualche volte ti è capitato di voler fare un acquisto online? Quanto tempo hai perso per compilare i campi con password e dati personali? Con un gestore di password puoi finalmente navigare e fare acquisti più velocemente: ti basterà infatti compilare automaticamente i moduli di accesso, di pagamento o contenenti informazioni personali, e navigare su internet senza intoppi.

Nordpass genera al posto tuo password complesse, robuste e uniche in pochi secondi e rileva al tempo stesso eventuali password vulnerabili.

Usufruendo del piano Family puoi avere una sicurezza avanzata nella gestione delle password di tutta la tua famiglia: il piano può infatti essere condiviso con altri 6 account e dunque con altri membri della famiglia. Approfitta subito dell’offerta limitata: non preoccuparti, se non sei soddisfatto puoi essere rimborsato entro 30 giorni dalla sottoscrizione grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati. Rinnova la tua sicurezza online condividendo 6 account Premium con familiari e amici a soli 2, 79 € al mese.