NordPass Premium: gestore di password all'avanguardia a -50%

Non ne puoi più di dover ricordare le password per accedere ai tuoi account? Con NordPass Premium non devi più preoccuparti di memorizzare password o di conservare post-it con le credenziali d’accesso per i tuoi account online. Non a caso, NordPass nasce come soluzione per permetterti di tenere finalmente al sicuro le tue password e di evitare, conseguentemente, di mettere a rischio i tuoi dati personali.

Se oggi sei alla ricerca di uno strumento che si contraddistingue per un ottimo rapporto qualità/prezzo, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare NordPass risparmiando il 50% sulla versione Premium. Grazie a questa promozione, paghi solamente 1,49 euro al mese anzichè 2,99 (35,76 euro per i primi due anni).

Che aspetti? Non dimenticare che NordPass è un gestore di password all’avanguardia, scelto da milioni di persone e aziende.

NordPass Premium: la soluzione per avere password sicure

Ogni volte che accedi online per effettuare un acquisto ti viene chiesto di inserire la password? Di’ addio a tutti i tuoi post-it e affidati ad un password manager che offre un numero di vantaggi elevato. Con NordPass, infatti, puoi finalmente dimenticare le reimpostazioni della password, navigare e fare acquisti più velocemente ma non solo. Tra i tanti vantaggi offerti agli utenti che decidono di acquistare un piano, non possiamo non citarne alcuni:

Possibilità di salvare un numero illimitato di password e passkey;

Salvataggio e compilazione automatica;

Generare password complesse;

Scansionare il web alla ricerca di fughe di dati;

Identificare le password deboli, datate e riutilizzate.

Utenti e aziende scelgono NordPass per dire addio a qualsiasi minaccia. Non dimentichiamo che password poco complesse possono mettere a rischio i tuoi account e, conseguentemente, i tuoi dati personali. Memorizzazione in modo sicuro dei dati delle carte di credito, mantenimento della connessione quando si cambia dispositivo, importazione ed esportazione delle password e accesso personale alle tue password sono vantaggi che solamente chi decide di sottoscrivere un piano può avere. E tu? Che aspetti? Abbonati a NordPass soli 1,49 euro al mese e paga 35,76 euro per i primi due anni anzichè 71,76.