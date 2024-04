NordVPN, fino al -65% + 3 mesi extra con la promo di primavera

Le offerte NordVPN non terminano mai: grazie alla promozione di primavera oggi ricevi il 65% di sconto sui piani NordVPN di 2 anni, in più 3 mesi li ricevi extra gratuitamente. Dunque, scontando il prezzo iniziale del 65% paghi solamente 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro.

Cogli questa occasione imperdibile per proteggere come hai sempre desiderato la tua attività online. Non possiamo infatti non sottolineare l’importanza di una rete privata attiva in un momento in cui la maggior parte delle attività giornaliere viene effettuata sul web: pagamenti, acquisti, ecc. Se non usi una VPN affidabile, dunque, le tue informazioni private possono essere facilmente accessibili a terzi.

Ecco perchè NordVPN ha pensato di lanciare la sua promozione di primavera ad un ottimo prezzo: il suo obiettivo è proprio quello di aiutarti a proteggerti da occhi indiscreti. Ottenere NordVPN è davvero semplice e richiede solamente alcuni passaggi:

Acquista un abbonamento disponibile sulla pagina web dedicata;

Scarica l’app NordVPN sul tuo dispositivo;

Connettiti a un server VPN tra quelli disponibili.

NordVPN ti aiuta a proteggere la privacy

Non rischiare che la tua privacy venga violata durante le tue attività online. Scegli una rete private virtuale per poter dire addio a qualunque preoccupazione. NordVPN cripta la tua connessione internet e nasconde il tuo indirizzo IP e la tua posizione, permettendoti di navigare online in maniera molto più sicura e privata.

Tra i vantaggi, a soli 3,69 euro al mese, hai livelli di sicurezza elevato con la funzione Threat Protection che ti consente di scansionare i download alla ricerca di malware, bloccare i tracker e nascondere le pubblicità. Non dimenticare che con un solo account, puoi tenere al sicuro dieci dispositivi. Non perdere altro tempo: utilizza NordVPN su tutti i sistemi operativi e browser installando la rete privata virtuale sul tuo router per proteggere la rete domestica. Ottieni un piano, registrati e tocca il pulsante !Connessione Rapida” per scegliere il server migliore per le condizioni della tua rete.